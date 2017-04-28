Тревожный звонок об оставленной сумке в «Нурсате» привел в боевую готовность всех силовиков Шымкента. 27 апреля в половине десятого вечера в полицию позвонил мужчина и сообщил о бесхозной мужской сумке, оставленной в одном из дворов микрорайона «Нурсат».

Пока мужчина раздумывал, звонить ему в полицию или нет, проходившие мимо женщины попытались проверить содержимое сумки. По словам звонившего, это его уверило в мысли о необходимости звонка. Сумку трогать он не разрешил и сообщил в полицию.

Место происшествия тут же было оцеплено полицейскими и военнослужащими. Экстренно приехали пожарные, эксперты-криминалисты, бойцы подразделения СОБР.

«Я приехал в микрорайон «Нурсат» и увидел на дороге вот этот рюкзак, такой подозрительный…, — рассказал мужчина, — Почти сразу позвонил в 102. Отреагировали мгновенно на мой звонок, приехали, все здесь оцепили. Отработали! К счастью, рюкзак оказался пустой, вернее, не совсем пустой — с мусором. Но все равно огромное спасибо нашим силовым структурам, так оперативно и профессионально все было сделано!»