В Шымкенте началась реанимация мусорного завода

В Шымкенте пытаются вдохнуть новую жизнь в мусороперерабатывающий завод. На сей раз ТОО «Green Line» проводит на предприятии тестовый запуск. Пока компания произвела запуск одной линии, которая перерабатывает малую часть из поступающих твердо-бытовых отходов, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

После долгого простоя мусороперерабатывающий завод в Шымкенте вновь заработал. Правда, не на полную мощь. На заводе сегодня запущена всего одна линия. Вопрос с реализацией всей переработанной продукции пока остается открытым.

Саян Тлепов, наладчик ТОО «Грин Лайн»: «Сейчас мы запускаем лишь одну линию, принимая за день по 80-90 тонн твердо-бытовых отходов. После подключения второй линии, мы планируем перерабатывать до 200 тонн мусора в день. Планируем наладить сбыт пластиковой продукции в Узбекистан».

Строительство многообещающего мега-проекта началось в Шымкенте в 2011 году. Столь нужное для города предприятие обошлось казне в 1 млрд. 300 млн. тенге. Завод был запущен через три года и почти сразу остановился. Затем … несколько лет тишины.

Завод обошелся казне в 1 миллиард 300 миллионов тенге

В 2015 году многочисленные представители средств массовой информации становятся свидетелями грандиозного открытия предприятия. И месяцем позже — очередное фиаско. Сегодня руководство ТОО «Грин Лайн» в очередной раз пытается запустить простаивающее предприятие. Правда, дело это не из легких.

Саян Тлепов, наладчик ТОО «Грин Лайн»: «Мы стараемся сортировать весь мусор и производим пробные запуски завода. Для того, чтобы предприятие заработало на полную мощность, необходимо проверить всю аппаратуру и произвести смазку механизмов. А затем важно отработать сбыт готовой продукции…»

У технологии по переработке мусора много преимуществ. Из поступающего объема твердых бытовых отходов выбираются все виды пластиковых изделий, бумажная упаковка, стекло, металл и резина. Из отсортированного пластика можно прямо на месте производить рет-флекс и пластиковые листы, а из бумаги — эковату. Остальное прессуется в брикеты и отправляется на полигон для захоронения.

А главное — исходный материал доступен в почти неограниченном количестве и совершенно бесплатно, если не считать его транспортировку на завод.

Нерентабельным это производство просто быть не может и без «сырья» точно не останется. Особенно если учитывать, что население города с каждым годом увеличивается, а значит, увеличивается и количество отходов его жизнедеятельности.

На мусороперерабатывающем заводе сегодня трудится 35 человек. Если все пойдет по плану и завод заработает на полную мощь, количество сотрудников увеличится вдвое.

В год завод может принимать от 180 до 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов.