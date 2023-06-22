В Шымкенте построят самый большой мусороперерабатывающий завод

Сейчас ведутся переговоры с инвесторами из Китая, Германии и Испании.

Как сообщил Ержан Жолдасов, руководитель управления развития комфортной городской среды, мусороперерабатывающий завод будут строить на средства инвесторов, передает OTYRAR. Заинтересованы сразу 5 зарубежных компаний. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры с Министерством экологии и инвесторами.

Например, компания из Испании предлагает из бытовых отходов генерировать электроэнергию и обеспечивать ею отдаленные населенные пункты Шымкента. Мощность завода по плану — 300 тысяч тонн переработки ежегодно.

Сейчас же все бытовые отходы отправляются на единственный мусорный полигон Шымкента. И как рассказали специалисты, в день жители мегаполиса производят 750 тонн отходов. Всё это прессуется и закапывается под землю, часть мусора- а это пластик и металл, забирают мелкие частные компании и отправляют на переработку.

К слову, ранее мусорный полигон был в частных руках: городская свалка была открытой, часть мусора разлеталась по ветру, а в жаркие дни бывали частые пожары. С 1 февраля полигон перешел на баланс акимата. С тех пор территорию свалки засыпали песком.

Как итог — нет возгораний и едкого запаха. Тем не менее, чтобы улучшить ситуацию, местные власти намерены запустить мусороперерабатывающий завод. И если переговоры пройдут успешно, то уже скоро бытовые отходы станут приносить ощутимую пользу южному мегаполису.