Испания готова инвестировать в строительство мусороперерабатывающих комплексов в Казахстане.

Помогать сотрудничать испанской компании с акиматами, разрабатывать технико-экономическое обоснование готов нацхолдинг «Байтерек». Об этом стороны договорились на 5-м заседании Делового совета «Казахстан-Испания», передает МИА «Казинформ».

Меморандум подписали председатель правления Kazakhstan Project Preparation Fund (дочерняя организация холдинга) Адиль Утембаев и директор компании «Е-Жасыл» Диего Амадо. Их технологии отличаются тем, что при переработке не происходит сжигания мусора. Осуществляется нагрев, в результате которого вырабатывается природный газ, а сам мусор осушается, теряет объем и вес, что минимизирует захоронение.

«При этом до этапа, когда происходит пиролиз и превращение в газ, завод производит извлечение сырья, которое можно повторно переработать — это черные, цветные металлы и пластик», — пояснил Адиль Утембаев. По его словам, теперь испанская сторона начнет анализировать морфологию мусора в каждом городе и делать предварительные финансовые расчеты. Компания работает с 9 акиматами.

Наиболее активные госорганы Шымкента, Алматы, Актобе, Атырау. В каждом городе стоимость завода варьируется от 20 до 40 млн евро. Стоимость зависит от объема мусора и необходимых технологических цепочек внутри завода. Ожидается, что финальные переговоры состоятся весной следующего года.

«Испанцы готовы инвестировать, но любому инвестпроекту необходимо также банковское финансирование. Даже если они здесь будут работать, все потенциальные доходы от продажи сырья и выработке электроэнергии у них будут в тенге. Для минимизации валютных рисков «Байтерек» в лице Банка развития Казахстана готов предложить финансирование в местной валюте», — добавил Адиль Утембаев.