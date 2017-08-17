Компания из ОАЭ намерена построить в ЮКО завод по переработке мусора

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов «Schneider & Danzey FZC» выразила намерение построить в Южно-Казахстанской завод по переработке твердо-бытовых отходов.

Об этом стало известно в ходе встречи акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева с руководителями данной компании Йоргом Шнайдером и Крейгом Дензином.

На встрече гости подробно рассказали главе региона о деятельности компании и ознакомили с инвестиционным проектом. Компания имеет 25-летний опыт в различных сферах, занимается реализацией бизнес проектов и содействует созданию крупных инвестиционных структур.

«Наша цель — построить в Южно-Казахстанской области завод по переработке твердо-бытовых отходов. При этом наша компания планирует работать в двух основных направлениях. Первое из них – переработка бытовых отходов, второе – развитие зеленой экономики. Наш проект является экологически безопасным и выгоден обеим сторонам», — сказал Й.Шнайдер.

В свою очередь глава региона ознакомил гостей с инвестиционным потенциалом региона и рассказал о предоставляемых льготах со стороны местных властей иностранным инвесторам.

«До сегодняшнего дня поступило несколько предложений по строительству завода по переработке твердо-бытовых отходов. Однако многие из них так и остались на бумаге. Теперь стоит вопрос о скорейшем строительстве и реализации данного проекта. При этом местные власти создадут специальную рабочую группу и сформируют график для реализации этого проекта», — сказал Ж.Туймебаев.

Увеличение численности населения вызывает производство большего количества товаров потребления, а значит и отходов. Глава региона предложил инвесторам построить данный завод на подъезде к городу Туркестан или Кентау, либо в Сарыагашском или Мактааральском районах.

Согласившись с предложением главы региона, иностранные предприниматели выразили намерение специально посетить эти территории.

Пресс-служба акима ЮКО