Коммунальное предприятие в Шымкенте приватизировали за копейки

У шымкентских антимонопольщиков вызвало сомнение в приватизации мусороперерабатывающего завода.

В 2019 году на аукционе государственное коммунальное предприятие власти продали по заниженной цене, всего за 2 миллиона тенге. За эту сумму, покупателю ТОО МПЗ «Green Line», достался завод по сортировке твердо-бытовых отходов (ТБО), административное здание, полигон со спецтехникой.

Реальная же стоимость приватизированного комплекса антимонопольная служба оценила в 460 миллионов тенге. Были ли нарушения в части реализации госсобственности, теперь выясняет прокуратура, куда были переданы материалы.

Пока же руководство мусороперерабатывающего завода подозревают в создании искусственной монополии. После приватизации госимущества, компания «Green Line», заняла доминирующее положение, охватив рынок более чем на 90%.

По данным чиновников, предприятию принадлежат, либо являются подконтрольными еще ряд фирм, осуществляющих услуги по вывозу ТБО. Отсюда возникает высокий риск того, что компания может вытеснить всех своих конкурентов.

«Мы уверены в том, что наличие такой рыночной власти в одних руках, она может привести к нарушению прав потребителей, либо запрещенным видам деятельности. Не исключена возможность того, что эти же организации в силу своего положения будут им злоупотреблять, создавать какие-то барьеры, препятствия субъектам (конкурентам), которые будут оказывать услуги на этом рынке. Сегодня у нас есть несколько примеров того, что группа этих же компаний уже злоупотребляла своим доминирующим положением», -говорит Ернар Косбаев, руководитель департамента по защите и развитию конкуренции.