В Шымкенте начались работы по высадке летних цветов

Вместо тюльпанов, которые украшали Шымкент с начала теплых весенних дней, сотрудники «ЛТД Турмыс» приступили к посадке цветов-однолеток: шафрана, бархатцев, сальвии, львиного зева и петунии.

Более 500 тысяч саженцев разноцветных цветов, выращенных в местных теплицах, расцветут на шымкентских клумбах. Кроме того, центральную часть города будет украшать и многолетник, королева цветов — роза.

«Сейчас мы завершили посадку 250 тысяч летних цветов. Преимущество этих сортов в том, что они будут украшать Шымкент до глубокой осени. Цветы выдерживают температуру воздуха до -5 градусов. После, мы соберем семена для рассады на будущий год», — говорит агроном ТОО «ЛТД Турмыс» Ержан Жантасов.

Бахром Абдуллаев