В Шымкенте простились с известным бардом Мишей Кушербаевым. Проводить в последний путь поэта, композитора, исполнителя потрясающих песен пришли близкие, друзья и коллеги музыканта. Свободная площадка во дворе многоэтажки едва вместила поклонников таланта Миши Кушербаева.
У друзей нет слов. Владимир Куликов не скрывает слез: «Такое ощущение, что не договорили… Так внезапно… Так не вовремя…» Поэт Александр Багметов не готов говорить о коллеге в прошедшем времени: «Ушел Большой человек. Большой автор. Большой музыкант… »
Мише (Мырзымырату) Кушербаеву не было и шестидесяти. Тяжелая болезнь подкосила его внезапно. Но друзья рассказывают, что Миша боролся до конца. Пару месяцев назад коллеги и близкие объявили сбор средств на операцию, — за Мишу готовы были взяться российские специалисты. Но, видимо, время было упущено…
Тахир Узденов, бард, поэт: «Терять друзей — самое страшное, наверное, на свете. Тем более, друзей, с которыми столько пройдено дорог… С Мишей мы прошли столько фестивалей! Человек, такой как Миша, рождается один раз в несколько сотен лет. Это очень большой поэт, пока еще не всеми услышанный… Но, слава Богу, мы успели показать его миру. Миша — лауреат порядка 15 фестивалей, и фестивальные поляны ему всегда аплодировали стоя! Его песни мы будем слушать и слышать у костров, потому что эти песни войдут в сокровищницу всемирного движения авторской песни… Такие люди не умирают совсем, их песни живут. Покойся с миром Мырзамырат Кушербаев, дорогой мой друг…»
7 апреля вечером в кафе «Сельджуки» состоится вечер памяти музыканта Мырзамырата Кушербаева. Друзья исполнят Мишины песни, прочтут его стихи.
От чьих-то слов, от мыслей, взглядов,
От откровенья, лжи – устал.
От сладости удач, от их же ядов,
От многого к чему, я что-нибудь питал.
От ясности, на сердце камнем,
От непонятного душе,
От памяти, о прошлом, старом, давнем,
В ней, от всего и от себя, устал уже.
Устал предвидеть неизбежность,
Знать, благодарность, — есть цинизм.
Как расточаешь зло, так жаждать нежность,
Казалось жить влекло, а правил – эгоизм.
От мрачных слов, от светлой грусти,
Свободы полной и оков,
От боли, что щемит и вдруг отпустит,
От умных средь простых и явных дураков.
От своего настырства, лени,
От пьянства, трезвости, устал,
Надежд, что завтра, русло жизнь изменит,
В то направленье, где, ждёт некий пьедестал.
Устал от целей в поле брани,
Меж раскалившихся стволов,
Где всякий раз, смешит и злит, то ранит,
Что не находишь тем, что не хватает слов.
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1 Комментарий Включено "В Шымкенте простились с известным бардом Мишей Кушербаевым"
Светлая память!!!