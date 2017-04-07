В Шымкенте простились с известным бардом Мишей Кушербаевым

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Миша Кушербаев

В Шымкенте простились с известным бардом Мишей Кушербаевым. Проводить в последний путь поэта, композитора, исполнителя потрясающих песен пришли близкие, друзья и коллеги музыканта. Свободная площадка во дворе многоэтажки едва вместила поклонников таланта Миши Кушербаева.

У друзей нет слов. Владимир Куликов не скрывает слез: «Такое ощущение, что не договорили… Так внезапно… Так не вовремя…» Поэт Александр Багметов не готов говорить о коллеге в прошедшем времени: «Ушел Большой человек. Большой автор. Большой музыкант… »

Похороны Миши Кушербаева

Мише (Мырзымырату) Кушербаеву не было и шестидесяти. Тяжелая болезнь подкосила его внезапно. Но друзья рассказывают, что Миша боролся до конца. Пару месяцев назад коллеги и близкие объявили сбор средств на операцию, — за Мишу готовы были взяться российские специалисты. Но, видимо, время было упущено…

Тахир Узденов, бард, поэт: «Терять друзей — самое страшное, наверное, на свете. Тем более, друзей, с которыми столько пройдено дорог… С Мишей мы прошли столько фестивалей! Человек, такой как Миша, рождается один раз в несколько сотен лет. Это очень большой поэт, пока еще не всеми услышанный… Но, слава Богу, мы успели показать его миру. Миша — лауреат порядка 15 фестивалей, и фестивальные поляны ему всегда аплодировали стоя! Его песни мы будем слушать и слышать у костров, потому что эти песни войдут в сокровищницу всемирного движения авторской песни… Такие люди не умирают совсем, их песни живут. Покойся с миром Мырзамырат Кушербаев, дорогой мой друг…»

7 апреля вечером в кафе «Сельджуки» состоится вечер памяти музыканта Мырзамырата Кушербаева. Друзья исполнят Мишины песни, прочтут его стихи.

От  чьих-то  слов, от  мыслей, взглядов,
От  откровенья, лжи – устал.
От  сладости  удач, от их  же  ядов,
От  многого  к чему, я  что-нибудь  питал.

От  ясности, на  сердце  камнем,
От  непонятного  душе,
От  памяти, о  прошлом, старом, давнем,
В ней, от всего и от себя, устал  уже.

Устал  предвидеть  неизбежность,
Знать, благодарность, — есть  цинизм.
Как  расточаешь  зло, так  жаждать  нежность,
Казалось  жить  влекло, а  правил – эгоизм.

От  мрачных  слов, от  светлой  грусти,
Свободы  полной  и  оков,
От  боли, что  щемит и  вдруг  отпустит,
От  умных средь  простых  и  явных  дураков.

От  своего  настырства, лени,
От  пьянства, трезвости, устал,
Надежд, что  завтра, русло  жизнь  изменит,
В  то  направленье, где, ждёт  некий  пьедестал.

Устал  от  целей  в  поле  брани,
Меж  раскалившихся  стволов,
Где  всякий  раз, смешит и злит, то ранит,
Что  не находишь  тем, что  не хватает  слов.

Стихи Миши Кушербаева можно почитать ЗДЕСЬ

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1 Комментарий Включено "В Шымкенте простились с известным бардом Мишей Кушербаевым"

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Sergey Avilov

Светлая память!!!

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