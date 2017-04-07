В Шымкенте простились с известным бардом Мишей Кушербаевым. Проводить в последний путь поэта, композитора, исполнителя потрясающих песен пришли близкие, друзья и коллеги музыканта. Свободная площадка во дворе многоэтажки едва вместила поклонников таланта Миши Кушербаева.

У друзей нет слов. Владимир Куликов не скрывает слез: «Такое ощущение, что не договорили… Так внезапно… Так не вовремя…» Поэт Александр Багметов не готов говорить о коллеге в прошедшем времени: «Ушел Большой человек. Большой автор. Большой музыкант… »

Мише (Мырзымырату) Кушербаеву не было и шестидесяти. Тяжелая болезнь подкосила его внезапно. Но друзья рассказывают, что Миша боролся до конца. Пару месяцев назад коллеги и близкие объявили сбор средств на операцию, — за Мишу готовы были взяться российские специалисты. Но, видимо, время было упущено…

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Тахир Узденов, бард, поэт: «Терять друзей — самое страшное, наверное, на свете. Тем более, друзей, с которыми столько пройдено дорог… С Мишей мы прошли столько фестивалей! Человек, такой как Миша, рождается один раз в несколько сотен лет. Это очень большой поэт, пока еще не всеми услышанный… Но, слава Богу, мы успели показать его миру. Миша — лауреат порядка 15 фестивалей, и фестивальные поляны ему всегда аплодировали стоя! Его песни мы будем слушать и слышать у костров, потому что эти песни войдут в сокровищницу всемирного движения авторской песни… Такие люди не умирают совсем, их песни живут. Покойся с миром Мырзамырат Кушербаев, дорогой мой друг…»

7 апреля вечером в кафе «Сельджуки» состоится вечер памяти музыканта Мырзамырата Кушербаева. Друзья исполнят Мишины песни, прочтут его стихи.

От чьих-то слов, от мыслей, взглядов,

От откровенья, лжи – устал.

От сладости удач, от их же ядов,

От многого к чему, я что-нибудь питал.

От ясности, на сердце камнем,

От непонятного душе,

От памяти, о прошлом, старом, давнем,

В ней, от всего и от себя, устал уже.

Устал предвидеть неизбежность,

Знать, благодарность, — есть цинизм.

Как расточаешь зло, так жаждать нежность,

Казалось жить влекло, а правил – эгоизм.

От мрачных слов, от светлой грусти,

Свободы полной и оков,

От боли, что щемит и вдруг отпустит,

От умных средь простых и явных дураков.

От своего настырства, лени,

От пьянства, трезвости, устал,

Надежд, что завтра, русло жизнь изменит,

В то направленье, где, ждёт некий пьедестал.

Устал от целей в поле брани,

Меж раскалившихся стволов,

Где всякий раз, смешит и злит, то ранит,

Что не находишь тем, что не хватает слов.

Стихи Миши Кушербаева можно почитать ЗДЕСЬ