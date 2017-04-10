Более четырех тысяч молодых деревьев в Шымкенте, высаженных в зимний период, находятся на грани гибели. В их числе и подарочные сосны из Татарстана. Городские коммунальщики пытаются реанимировать чахлые деревца, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.
Согласно поручения акима ЮКО Жансеита Туймебаева в зимнее время года на центральных улицах Шымкента начались работы по высаживанию молодых двухметровых саженцев можжевельника. Кроме того, на центральных улицах города появились саженцы крымской сосны, которые подарили Шымкенту представители Татарстана.
Правда, к большому сожалению, с наступлением теплых весенних дней молодые саженцы вместо того, чтобы расти и радовать горожан — стали чахнуть и высыхать.
Представители «ЛТД Турмыс» уверяют, что как могут спасают саженцы. Сотрудники проводят работы по спасению 4685 штук молодняка. Для этого пять агрономов ухаживают за погибающими деревьями, усиливая их здоровье различными препаратами.
Султанхан Ахметов, специалист ТОО «ЛТД Турмыс»: «Для укрепления корней мы вводим препараты «Корневит», «Корнерост». Так же мы проводим обработку самих саженцев. После применения этих препаратов и укрепления корневой системы, деревья смогут пережить наше засушливое лето и не погибнуть».
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6 Комментариев Включено "В Шымкенте пытаются спасти деревья"
когда уже угомонятся с этими соснами!не растут у нас сосны, не тайга у нас сибирская!ухаживают они, последние деревья вырубают в городе, и конца этому идиотизму не видно, видно очень выгодна заготовка дров в городе…
Видел как в день, когда шел сильный снег, люди высаживали по улице Аргынбекова вышесказанные саженцы. Это просто тупое отмывание денег. Для того, чтобы высадить подобные саженцы, необходимо предпринять комплекс мер, и сажать надо не в морозные дни. Мне жалко тех народных денег, которые бездарно трятятся на дороги, на всякую ерунду. От нового обл акима, я ожидал большего. Но, получилось как всегда. АЛГА, КАЗАХСТАН!!!!!!!!
рядом деревья обрезать не надо, тень нужна им!
Как раз об этом многократно все писали- не нужны в нашем климате хвойные породы деревьев! Чинара, карагач, дуб, тополь- вот что нужно городу. Тень и очистка воздуха. Растут прекрасно!
Чего и следовало ожидать. Высаживать хвойные в условиях нашего климата — дело почти безнадёжное. А вот в горах они спокойно растут. Арча, например, в горах ЮКО нормально растёт. К сожалению, у нас нет специалистов, которые были бы в состоянии это понять.
Карагач, тополь, дуб, платан, клён. Вот такие деревья нужно высаживать. Сосна не приживется. Единственный вариант, сажать в теневой местах плотной посадкой, что бы земля возле корней не прогревалась.
А у нас, все вырубить и на свежак на солнцепеке, посади СОСНЫ.
осенью Аким даст новое поручение, озеленить и высадить………… и все по новой!