В Шымкенте пытаются спасти деревья

Более четырех тысяч молодых деревьев в Шымкенте, высаженных в зимний период, находятся на грани гибели. В их числе и подарочные сосны из Татарстана. Городские коммунальщики пытаются реанимировать чахлые деревца, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

Согласно поручения акима ЮКО Жансеита Туймебаева в зимнее время года на центральных улицах Шымкента начались работы по высаживанию молодых двухметровых саженцев можжевельника. Кроме того, на центральных улицах города появились саженцы крымской сосны, которые подарили Шымкенту представители Татарстана.

Правда, к большому сожалению, с наступлением теплых весенних дней молодые саженцы вместо того, чтобы расти и радовать горожан — стали чахнуть и высыхать.

Представители «ЛТД Турмыс» уверяют, что как могут спасают саженцы. Сотрудники проводят работы по спасению 4685 штук молодняка. Для этого пять агрономов ухаживают за погибающими деревьями, усиливая их здоровье различными препаратами.

Султанхан Ахметов, специалист ТОО «ЛТД Турмыс»: «Для укрепления корней мы вводим препараты «Корневит», «Корнерост». Так же мы проводим обработку самих саженцев. После применения этих препаратов и укрепления корневой системы, деревья смогут пережить наше засушливое лето и не погибнуть».