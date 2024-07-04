Девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста в Шымкенте, спасли бойцы Нацгвардии.
Инцидент произошел днем 3 июля.
Военнослужащие увидели, что девушка стоит за перилами моста.
Гвардейцы вступили с ней в разговор и пытались отговорить от необдуманных действий.
В это время проходившие люди также пытались отговорить девушку от опрометчивого поступка.
Выждав момент, её сняли с перил. После чего успокоили и передали прибывшим сотрудникам полиции.
Военнослужащим активно помогал проезжавший мимо местный житель, который предпочел остаться неизвестным.
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