Девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста в Шымкенте, спасли бойцы Нацгвардии

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Редактор Тина Кудайберген
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Девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста в Шымкенте, спасли бойцы Нацгвардии. 

Инцидент произошел днем 3 июля. 

Военнослужащие увидели, что девушка стоит за перилами моста. 

Гвардейцы вступили с ней в разговор и пытались отговорить от необдуманных действий. 

В это время проходившие люди также пытались отговорить девушку от опрометчивого поступка. 

Выждав момент, её сняли с перил. После чего успокоили и передали прибывшим сотрудникам полиции.

Военнослужащим активно помогал проезжавший мимо местный житель, который предпочел остаться неизвестным.

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