100 саженцев в честь Наурызнама: в Казахстане началась общенациональная акция

Сотню молодых саженцев высадили в шымкентском дендрологическом парке.

Так в мегаполисе отметили шестой день декады Наурызнама «Жаңару күні». По всей стране стартовала общенациональная акция по посадке деревьев. Как рассказали в акимате, это только первый день акции. В течение недели в Шымкенте должны высадить порядка 20 тысяч саженцев.

«Акция будет продолжена во всех парках Шымкента а также на улицах, вдоль трасс, во дворах многоэтажных домов. Везде будут высажены саженцы. Деревца закупали за счет инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, не было потрачено бюджетных денег», — говорит Ауесбек Опабек, и.о. руководителя отдела озеленения управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

На пустом участке земли в дендропарке теперь будут расти клен и катальпа. Когда деревцА подрастут, они дадут много тени, а еще будут насыщать воздух кислородом. В акции приняли участие молодежь, студенты и представители этнокультурных центров города.

«В этом году замечательно проходит Наурыз. Высаживаем деревья, вносим свой вклад в развитие города, пользуясь случаем хочу поздравить всех с этим замечательным праздником», — говорит Шакир Умаров, житель г. Шымкента.

«Уже дышит наш город весной, проходит большая декада подготовка к Наурызу. Сегодня замечательный день, посвящен омоложению, обновлению», — говорит Наталья Романова, руководитель славянского культурного центра г. Шымкента.

В этом году Наурыз казахстанцы отмечают по-новому. Каждый день посвящен какому-либо событию. Так, уже завтра, 20 марта жители Шымкента отметят день национальных видов спорта на новом ипподроме.