Компания «АСТ Казахстан» провела исследования, которые показали, что наибольшее количество пользователей соцсетей находится в Астане — 88% респондентов, наименьшее — в Шымкенте

— 61% шымкентцев пользуются социальными сетями.

Социальными сетями пользуется 70% населения Казахстана. Среди мужчин пользователей социальных сетей меньше, чем женщин — 45% и 55% опрошенных соответственно. Городские жители более активны в соцсетях — среди них 76% пользователей, среди сельских жителей — 61%.

Лица, состоящие в браке, менее активны в соцсетях — среди них 65% пользователей, тогда как среди не состоящих в браке — 81% пользователей.

Это может показаться странным, но Facebook проигрывает в битве соцсетей в Казахстане.

В целом рейтинг популярности социальных сетей в Казахстане выглядит следующим образом (с указанием долей пользователей):

ВКонтакте — 43%

Одноклассники — 34%

Instagram — 31%

Мой Мир — 21%

Facebook — 19%

Twitter — 5%

Другие — 3%

Характеристики пользователей социальных сетей

ВКонтакте

Пользователи — преимущественно городское население — 63%, сельские жители — 37%.

Среди пользователей женщин больше, чем мужчин — 52% и 48% соответственно.

Если говорить о возрастных характеристиках, значительная доля пользователей Вконтакте — это молодежь 18-29 лет — 60%, возрастная группа 30-40 лет — 28% и 41-55 лет — 12%.

Если рассматривать городских пользователей Вконтакте, наибольшую долю занимают алматинцы — 18%, примерно одинаковые доли — жители городов Караганда и Шымкент (12% и 11% соответственно). В целом, распределение пользователей социальной сети Вконтакте по городам следующее (ТОР 10 городов с наибольшими долями пользователей):

Одноклассники

Пользователи — преимущественно городское население — 63%, сельские жители — 37%.

Среди пользователей женщин больше, чем мужчин — 58% и 42% соответственно.

Если рассматривать возраст пользователей, наибольшая доля — возрастная группа 30-40 лет — 37%, молодежь 18-29 лет — 34% пользователей, старшая группа 41-55 лет — 30%.

Если рассматривать городских пользователей социальной сети Одноклассники, больше половины пользователей — жители трех городов — Алматы (22%), Караганда (16%), Астана (14%). В целом, распределение пользователей по городам следующее (ТОР 10 городов с наибольшими долями пользователей):

Instagram

Пользователи — преимущественно городское население — 67%, сельские жители — 33%.

Среди пользователей женщин больше, чем мужчин — 58% и 42% соответственно.

Отличительно, что в этой соцсети наибольшая доля — молодежь 18-29 — 62%. Заметно меньше представителей возрастной группы 30-40 лет — 26% и группы 41-55 лет — 12%.

Если рассматривать городских пользователей сети Instagram, наибольшую долю занимают алматинцы — 18%. В целом, распределение пользователей по городам следующее (ТОР 10 городов с наибольшими долями пользователей):

Мой Мир

Пользователи — преимущественно городское население — 69%, сельские жители — 31%.

Среди пользователей женщин больше, чем мужчин — 53% и 47% соответственно.

Если говорить о возрастных характеристиках, наибольшая доля пользователей — молодежь 18-29 лет — 44%. Пользователи от 30 до 40 лет — 35%, старшая группа 41-55 лет — 21%.

Если рассматривать городских пользователей этой соцсети, четверть аудитории — алматинцы. В целом, распределение пользователей по городам следующее (ТОР 10 городов с наибольшими долями пользователей):

Facebook

Пользователи — преимущественно городское население — 66%, сельские жители — 34%.

Среди пользователей женщин больше, чем мужчин — 55% и 4 % соответственно.

Если говорить о возрастных характеристиках, наибольшая доля пользователей — молодежь 18-29 лет — 54% пользователей. Пользователи от 30 до 40 лет — 32%, старшая группа 41-55 лет — 14%.

Среди городских жителей пользователей Facebook больше одной трети – это жители Алматы. А жители городов Шымкент, Караганда, Астана в целом тоже составляют одну треть пользователей (по 9% в каждом городе). В целом, распределение пользователей по городам следующее (ТОР 10 городов с наибольшими долями пользователей):

Исследование проведено 16 февраля — 16 марта 2017 года среди населения Республики Казахстан в возрасте от 18 до 55 лет по выборке, репрезентирующей население городов и сел. Опрос произведен методом личного интервью, N=6054 респондентов. Ошибка выборки не превышает 2% при доверительном интервале 95%.