9 человек погибли в перевернувшемся автобусе рейса Волгоград — Шымкент

Двухэтажный пассажирский автобус, следовавший маршруту Волгоград — Шымкент, опрокинулся на трассе на западе Казахстана.

Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области, еще 43 человека пострадали, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Авария произошла в четверг в 10 часов 20 минут (11.20 по времени Астаны) на трассе Самара — Шымкент, в 20 километрах от поселка Карабутак.

«Произошло опрокидывание пассажирского двухэтажного автобуса марки Mercedes. В автобусе находилось 52 человека, из них 50 граждан Узбекистана и двое казахстанцев. Автобус следовал по маршруту Волгоград — Шымкент», — проинформировал журналистов Иманкулов.

По его данным, погибли 9 человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу — 18 человек (17 граждан Узбекистана и один гражданин Казахстана). На месте ДТП 25 человек получили медицинскую помощь.

Специальная группа МВД Казахстана уже направлена к месту крупного ДТП в Актюбинской области, в котором погибли девять человек, сообщил официальный представитель ведомства Алмас Садубаев.

«Учитывая серьезность и тяжесть последствий ДТП, для проведения служебного расследования с установлением причин и условий происшествия в область из МВД направлена специальная группа во главе с начальником отдела комитета административной полиции», — проинформировал журналистов Садубаев.

Организованы телефоны «горячей линии» в ДЧС Актюбинской области — 8−713−2−56−29−62, в управлении по ЧС Айтекебийского района — 8−713−39−2−56−45.