Авария в общественном транспорте: получившая тяжёлые травмы женщина прикована к коляске

ДТП с участием общественного транспорта изменило жизнь жительницы Туркестана. Пассажирка, ехавшая в автобусе вместе с ребёнком, получила тяжёлые травмы. Пострадавшей сделали несколько операций, и сейчас она прикована к инвалидной коляске.

По её словам, всё произошло из-за несоблюдения мер безопасности. Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия.

Жительница города Туркестана Лаура Досова уже больше месяца прикована к инвалидной коляске. По её словам, причиной ДТП стало несоблюдение мер безопасности. 3 февраля женщина вместе с ребёнком села в автобус. Когда транспорт начал движение, водитель не закрыл двери. Она вместе с ребёнком упала на дорогу.

Правая нога Лауры сломана в двух местах. Всё тело в травмах, ей наложили 28 швов.

Лаура Досова, жительница города Туркестана: «После происшествия моё состояние было очень тяжёлым. Помимо телесных повреждений, я получила сильный моральный удар. Несколько операций, боли — всё это далось нелегко. В настоящее время я всё ещё прохожу лечение».

По словам пострадавшей, после происшествия никто к ней не пришёл и не извинился. У молодой женщины также повреждены нервные окончания. Чтобы снова встать на ноги, ей потребуется длительное лечение.

Лаура Досова, жительница города Туркестана: «Сейчас мне трудно передвигаться самостоятельно. Ограничений достаточно. Я продолжаю лечение. Моё здоровье требует большого внимания. Эта ситуация значительно повлияла на меня и качество моей жизни».

По факту происшествия было возбуждено административное дело. Женщина считает, что это произошло из-за неправильной оценки тяжести травм. Позже она подала повторное заявление. Сейчас возбуждено уголовное дело. Женщина требует справедливого расследования и возмещения материального и морального ущерба. Областной департамент полиции подтвердил факт происшествия.

«Полиция проводит досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта, произошедшего 3 февраля 2026 года в городе Туркестане. По предварительным данным, водитель автобуса начал движение, не обеспечив безопасность при посадке пассажиров. В результате один из пассажиров получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение» — департамент полиции Туркестанской области.

В автобусном парке заявили, что ожидают решения суда и будут действовать в соответствии с ним.

По данным генеральной прокуратуры, до февраля 2026 года в Туркестанской области зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия. В результате погибли 6 человек, более 200 получили различные травмы.