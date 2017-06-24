Глава Шымкента выражает благодарность всем, кто участвовал в тушении пожара на нефтебазе

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов выразил благодарность участникам тушения пожара на нефтебазе. Соответствующий документ подписан сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба акима Шымкента.

Напомним, сильнейший пожар на нефтебазе начался 23 июня. На борьбу с огнем ушли сутки. Пламя, разгоревшееся около восьми утра 23 июня, удалось потушить только к семи утра 24 июня.

Отмечая труд всех, кто боролся с огнем, глава города, в частности подчеркнул только слаженные действия всех – от командного состава до рядовых пожарных и коммунальных служб, которые предотвратили возможную трагедию:

«Выражаю благодарность всему составу Департамента по ЧС ЮКО и личному составу управления по ЧС г. Шымкент за оперативность и грамотные действия в деле тушения пожара емкости на нефтебазе.

Особо хочу подчеркнуть слаженную работу и четкую организацию штаба по тушению пожара в лице начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области полковника гражданской защиты Нурболата Бекболатулы Дербисова и начальника управления по чрезвычайным ситуациям Шымкента подполковника гражданской защиты Мадияра Есенгельдыулы Жаксыбаева.

Отдельная благодарность всем коммунальным службам Шымкента.

Только благодаря вашим слаженным действиям удалось избежать тяжелейших последствий. Бороться с огнем вам пришлось в сложных условиях – из-за сильного ветра пожар в любой момент мог перекинуться на следующие резервуары.

Выражаю вам благодарность от имени всех жителей города Шымкента», — подчеркнул аким Шымкента.

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