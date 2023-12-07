«Будем учитывать мнение не только лояльных, но и других журналистов»-Габит Сыздыкбеков

Аким Шымкента рассказал о своих взаимоотношениях с журналистами и ответил на вопрос, будет ли он прибегать к услугам пиарщиков.

«Когда мне предлагали приглашать только лояльных журналистов мы пригласили всех даже тех кто имеет свои взгляды на некоторые моменты. Мы будем учитывать мнение не только лояльных, но и всех журналистов. Это соответствует концепции нашего президента. Относительно пиара, я определил коллегам, что мы не будем вести работу в данном направлении, есть определенные обязательства у акима, работать для народа, мы будем пиариться только итогами своей работы»,-заявил Габит Сыздыкбеков.