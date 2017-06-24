Пожар на нефтебазе в Шымкенте ликвидировали только утром. Согласно сводке Департамента по ЧС ЮКО в 06:18 пожар локализован, то есть снята угроза распространения и в 06:40 пожар полностью ликвидирован. Почти 24 часа огнеборцы Шымкента боролись с пламенем.

Напомним, пожар на нефтебазе начался чуть позже семи утра 23 июня. Горел резервуар объемом 3 тысячи кубометров с бензином марки АИ 92. Еще несколько резервуаров, как пустых, так и заполненных топливом находились в непосредственной близости от очага возгорания. Перед пожаром произошел сильнейший хлопок.

Расстояние от нефтебазы до ближайшего поселка Карабастау всего 200 метров, в 400-ах метрах от нефтебазы расположился и поселок Жулдыз. Жители домов неподалеку рассказывают, что хлопок был такой силы, что они подумали о разорвавшейся бомбе.

На место происшествия сразу выехало 35 спецавтомобилей и 200 человек личного состава. Районный акимат предоставил шесть водовозов и все же огнеборцам пришлось подогнать пожарный поезд, который доставил 100 тонн воды и 1500 тонн пеноматериала.

Не помогала и погода. «Во время тушения пожара, в какой-то момент усилился ветер, — рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ЮКО Зарипа Турусбекова, — пламя вспыхнуло с новой силой. Пожар усилился вдвойне и руководством штаба было принято решение временно эвакуировать наших сотрудников…»

Как это было, смотрите здесь:

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После того, как ветер и, соответственно, сила пожара немного стихли, огнеборцы вновь приступили к работе. К полыхающему резервуару доставлены мешки с песком для дополнительной локализации территории возгорания.

При пожаре на нефтебазе Шымкента погиб оператор АО «Шымкент мұнай өнімдері». По предварительным данным, погибший оператор Торехан Лесбаев, 1971 года рождения, в момент возгорания находился на резервуаре.

Расследованием причин возгорания занимается специальная комиссия.

Это не первый пожар на нефтебазе. Не прошло и года после масштабного пожара в ТОО «Мунай БК». 4 августа 2016 года возгорание началось ранним утром. Как все произошло, рассказывал Нурболат Дербисов, вр.и.о. руководителя ДЧС ЮКО: «Со стороны ТОО «Казстройсервис» на территорию ТОО «Мунай БК» на большой скорости по железнодорожным путям заехали три полувагона. На них были погружены две автомашины «Урал» и неопределенная бочка. В результате столкновения с цистернами произошло возгорание…»

Горящее топливо более сотни пожарных тушили шесть часов. Сгорели три полувагона с машинами «Урал», 12 цистерн со 160 тоннами бензина.

По факту пожара на нефтебазе «Мунай БК» было заведено два уголовных дела. В ДВД ЮКО рассказали, что за сгоревшие цистерны с горючим ответственные лица рискуют заплатить огромные штрафы. Дела расследуются по статьям 204 и 156 УК РК. О результатах журналистам не сообщили.