Как отмечают Ораза айт

Казахстанцы отмечают Ораза айт. Празднику предшествовал самый важный месяц в году — священный Рамазан, на девятый месяц по лунному календарю для мусульман, пишет zakon.kz.

Ораза-айт или Ураза-байрам известен также как Праздник разговения и Ид аль-Фитр. Отмечается он первые три дня месяца Шавваль в честь окончания поста священного месяца Рамазан. Известно, что Ораза-айт был установлен Пророком Мухаммадом в 624 году. Именно в этот день верующие всего мира поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» (благословенного праздника!).

Как подчеркнул глава Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы, Ораза айт знаменует окончание месяца Рамадан и является праздником милосердия, единства, благополучия и благородства. Этот день призывает всех к милосердию и доброте.

«Мусульмане нашей страны в этот месяц соблюдали пост, а также оказывали активное содействие во время благотворительных мероприятий. В наших мечетях проводились ифтары-разговения, различные благотворительные акции. Была оказана помощь малоимущим семьям. От себя и от имени Духовного управления мусульман Казахстана хочу пожелать нашим соотечественникам «довольства Аллаха», за все ваши старания и намерения в этот благословенный месяц», — сказал Ержан кажы Малгажыулы, обратившись к казахстанцам накануне праздника.

Ораза айт, праздник разговенья, называется малым праздником в противоположность большому празднику — празднику жертвоприношения. В этот день дарят подарки, обмениваются традиционными блюдами с ближайшими соседями. После торжественного богослужения верующие посещают усыпальницы местных святых, кладбище — помянуть умерших. Семьи умерших за последний год устраивают поминки с приглашением муллы, родственников и близких. Праздник напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Его принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и сострадание к нуждающимся.

За четыре дня до праздника начинают тщательную уборку дома, придворных помещений, хлевов, чистят скот. После окончания уборки все члены семьи обязаны искупаться, надеть чистое белье и привести себя в порядок. Вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется «чтобы в доме был запах пищи».

Перед праздником стараются приобрести продукты и подарки, украсить и обновить свои дома. Покупаются новые занавески, покрывала для мебели, праздничная одежда. Заранее собираются и деньги для милостыни, чтобы бедные, получив их, могли бы тоже подготовиться к торжеству.

Также перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив и у них прощение. В первый день праздника совершаются общие молитвы в мечети. И тогда же имам объявляет верующим, что пост действительно окончен. Но перед тем каждому мусульманину предписано заплатить особую милостыню Садакат-уль-Фитр. Это заключительный этап для принятия совершенного поста Всевышним. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим их основные нужды.

Празднику предшествовал самый важный месяц в году — священный Рамазан, на девятый месяц по лунному календарю для мусульман. Именно месяц Рамазан является тем пределом, когда после одиннадцати месяцев мирских дел и страстей приходит время обратить свою душу к Всевышнему, задуматься о душе. Рамазан — лучшее время для духовного очищения, искупления грехов и осознания величия, милости и милосердия Аллаха. В этот месяц Аллах отправил человечеству Коран, в котором написано: «Это месяц, когда человек должен различить черное от белого. Каждый должен держать в этот месяц Ораза, но если человек заболел или находится в пути, то продолжить соблюдение Оразы он может в другие дни».

«Слово «айт» означает «празднование», «оказание уважения друг к другу», «разделение радости». В день праздника считается благом встать рано утром, одеться нарядно и совершить айт-намаз. Также является сунной Пророка (пусть благословит его Аллах и приветствует) перед посещением мечети на айт-намаз попробовать курму. В этот день необходимо поздравить всех знакомых, братьев по вере, представителей других наций с этим общим благословенным праздником. Ораза-айт — это семейный праздник. Также желательно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей, быть приветливыми со всеми, а также быть причастным к общей радости по случаю Ораза-айт», — говорится в опубликованном на официальном сайте ДУМК обращении к казахстанцам Верховного муфтия Ержана кажы Малгажыулы.

Напомним, ранее в ходе V Всемирного курултая казахов, прошедшего в Астане, Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил всех с предстоящим праздником.

«Мы, вернув нашу исконную религию, открыли в Казахстане более 2500 мечетей», — сказал Президент РК.

Ислам — самая распространённая религия среди верующих казахстанцев. По данным переписи 2009 года, мусульмане составляли 70 % населения республики. Основное направление — суннизм, мазхаб — ханафитский.

Праздничные айт-намазы сегодня пройдут во всех мечетях. Кроме того, в соборной мечети «Хазрет Султан» в Астане состоится благотворительная ярмарка, вырученные средства будут направлены в помощь нуждающимся.

В большинстве мусульманских стран день празднования Ораза айта считается выходным и запрещено работать. В Казахстане, согласно статье 96 Трудового кодекса, выходным обозначен первый день Курбан айта, который в 2017 году выпадает на 1 сентября.

Ринат Дусумов