Казахстанцы выйдут на работу в субботу

1
260
Как казахстанцы отдохнут на День столицы

Казахстанцы выйдут на работу в субботу. Выходной день с субботы 1 июля в честь Дня столицы будет перенесен на пятницу 7 июля.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК.

Из-за переноса дней отдыха казахстанцы будут работать в ближайшую субботу, однако отдохнут четыре дня подряд на День столицы: 6 и 7 июля (четверг и пятница), а также 8 и 9 июля (суббота и воскресенье).

День столицы отмечается 6 июля с 2008 года. Раньше праздник имел статус городского и отмечался 10 июня.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

1 Комментарий Включено "Казахстанцы выйдут на работу в субботу"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Николай

Что то не очень понятно. Раньше оповещалось, что выходными будут 6, 7, 8 и 9 июля. О том, что суббота 1 июля рабочий день — ни звука.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 24 минут назад
wpDiscuz