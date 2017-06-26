Казахстанцы выйдут на работу в субботу. Выходной день с субботы 1 июля в честь Дня столицы будет перенесен на пятницу 7 июля.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК.
Из-за переноса дней отдыха казахстанцы будут работать в ближайшую субботу, однако отдохнут четыре дня подряд на День столицы: 6 и 7 июля (четверг и пятница), а также 8 и 9 июля (суббота и воскресенье).
День столицы отмечается 6 июля с 2008 года. Раньше праздник имел статус городского и отмечался 10 июня.
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1 Комментарий Включено "Казахстанцы выйдут на работу в субботу"
Что то не очень понятно. Раньше оповещалось, что выходными будут 6, 7, 8 и 9 июля. О том, что суббота 1 июля рабочий день — ни звука.