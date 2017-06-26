Казахстанцы выйдут на работу в субботу. Выходной день с субботы 1 июля в честь Дня столицы будет перенесен на пятницу 7 июля.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК.

Из-за переноса дней отдыха казахстанцы будут работать в ближайшую субботу, однако отдохнут четыре дня подряд на День столицы: 6 и 7 июля (четверг и пятница), а также 8 и 9 июля (суббота и воскресенье).

День столицы отмечается 6 июля с 2008 года. Раньше праздник имел статус городского и отмечался 10 июня.