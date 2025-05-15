В Казахстане предлагают 1 июня объявить государственным праздником

В Мажилисе прозвучало предложение утвердить 1 июня, Международный день защиты детей, в качестве государственного праздника и выходного дня.

Инициатором выступил депутат Кенжегул Сейтжан. Он направил соответствующий запрос на имя Премьер-Министра, подчеркнув важность поддержки семьи и воспитания подрастающего поколения.

Кенжегул Сейтжан, депутат мажилиса: «Предлагаем утвердить в Казахстане новый государственный праздник — День защиты детей, отмечаемый 1 июня. Его официальное признание поможет закрепить приоритеты в сфере воспитания подрастающего поколения и укрепить семейные ценности, предоставив родителям возможность больше времени проводить с детьми».