Кондиционер — не роскошь, а способ выжить

«Есть ли жизнь в Шымкенте… без кондиционера?» «Жизнь дается один раз и прожить ее нужно с кондиционером!» Каких только шуточек не услышишь сейчас в нашем городе, раскаленном от жуткого зноя.

Увы, покупка кондиционера для жителей шымкентских многоэтажек становится первоочередной потребностью. Попробуй выжить в каменном мешке, когда на термометре 40, а на солнце все 70. Тем из наших читателей, кто еще не купил кондиционер, но уже решился это сделать, посвящается.

Действительно, на такую покупку надо решиться: стоят эти агрегаты сегодня дорого. Причем (внимание!) цифра на ценнике вовсе не означает, что это конечная сумма. Когда вы уже созрели и пошли на кассу, то тут выясняется, что нужно докупить еще какие-то детали и оплатить установку. В итоге стоимость может вырасти на треть, если не больше, от указанной. К этому тоже нужно быть психологически готовым. Конечно, вы можете договориться с кем-то на «левую» установку, подешевле. Но в таком случае вы почти наверняка лишитесь гарантийного обслуживания. И случись что, продавец умоет руки и спишет все на вас.

Видов кондиционеров сегодня множество и у всех есть какие-то преимущества и недостатки. Для квартир и небольших офисов больше всего подходят три варианта – оконные, мобильные и сплит-системы. О них-то мы и поговорим.

Когда-то кондиционер-оконник БК был единственным счастьем. Он торчал в окне, гудел на пол-улицы, но хозяева готовы были это терпеть, лишь бы выжить в жару. И сегодня в магазинах стоят их потомки. Они, конечно, посовременнее, но их главной проблемой остается шумность.

Мобильные переносные кондиционеры, как и оконные, представляют собой единый блок. Они могут устанавливаться на полу или подвешиваться на стене. Их можно перевозить из комнаты в комнату. Горячий воздух выводится наружу через специальный воздуховод. Но и здесь главная проблема – шумность. Этот показатель у моноблоков в несколько раз выше, чем у сплит-систем, разделенных на внутреннюю и наружную части. Но зато стоят они значительно дешевле. Поэтому, если шумность агрегата вас не смущает, то можно и сэкономить.

У каждого из видов кондиционеров есть свои преимущества.

Оконный:

высокий КПД;

демократичная цена;

уход за оборудованием может выполняться самостоятельно;

монтаж оконных устройств не сложен, поэтому может быть проведен также самостоятельно.

Мобильный:

монтаж, как таковой, очень прост;

стоит относительно недорого;

можно перемещать в разные комнаты.

Сплит:

бесшумная работа;

возможность монтажа в любом месте;

удобство управления с помощью дистанционного пульта;

сохранение настроек при отключении электричества.

Сплит-системы сегодня – самый распространенный вариант. Все же как ни крути, а для людей важен комфорт, бесшумная работа техники и возможность дистанционного управления входят в это понятие. В современных агрегатах также есть множество дополнительных функций. Покупая кондиционер, обратите на них внимание. Не факт, что все из них вам нужны. Навороченные экземпляры стоят намного дороже, а возможности их используются лишь частично, а некоторые не используются вообще.

К примеру, функция осушения воздуха. Так ли она нужна нам в сухом и жарком южном крае? Таймер – позволяет задавать время включения и отключения кондиционера, но если вы собираетесь все это делать вручную, то и переплачивать за это не имеет смысла. Если вы стеснены в средствах, то не стоит платить и за такой наворот, как ионизация воздуха и насыщение его кислородом.

Зато очень полезным может оказаться ночной режим. Он обеспечивает плавное понижение температуры на пару-тройку градусов в течение нескольких часов и последующее выключение устройства. Кондиционер в этом режиме работает тихо, не мешая отдыху.

Обратите внимание на то, как движутся жалюзи у кондиционера. Лучше, чтобы они открывались и вверх, и вниз. Холодный воздух, благодаря этой функции можно направлять не на людей, а под потолок, а дальше он уже сам будет равномерно рассеиваться по жилплощади. А вот теплый воздух в режиме обогрева (он будет очень кстати осенью, до начала отопительного сезона) нужно наоборот направлять вниз.

Современные кондиционеры инверторного типа

В последние годы в магазинах бытовой техники начали появляться новые образцы кондиционеров – инверторные. Продавцы предлагают их как самое настоящее чудо техники. Инверторная техника может функционировать 24 часа в сутки. При этом энергопотребление, уверяют производители, будет меньше, чем у обычного кондиционера. При этом минимален уровень шума, отсутствуют сквозняки и снижается нагрузка на электросеть. Но технические специалисты предупреждают: инверторные кондиционеры очень зависят от стабильного напряжения и не терпят перепадов. В наших условиях это может стать большим препятствием для покупки такой техники.

Преимущества:

– точное поддержание заданного температурного режима;

– работа в круглосуточном режиме;

– работа на обогрев при температуре на улице от -10 до -25 градусов;

– экономный расход электроэнергии;

– увеличенный срок службы;

– пониженная шумность.

Недостатки:

– повышенная на 30-40% стоимость;

– зависимость платы управления от перепадов напряжения;

– высокая стоимость ремонта.

Подготовила Яна КОТТ

Чтобы не заболеть при работающем в квартире кондиционере, нужно помнить два правила.

Первое, не устанавливайте кондиционер так, чтобы холодный поток воздуха был направлен в сторону, где постоянно находятся люди: на кровать, рабочий стол, кухонный стол и др.

Второе, не устанавливайте слишком низкую температуру, чтобы не было большого контраста между температурой на улице и внутри (рекомендованная разница не больше 10ºС).