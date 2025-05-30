За установку кондиционера без разрешения — штраф!

Шымкент, жара под сорок — и кондиционеры становятся не роскошью, а необходимостью. Но теперь их установка в многоэтажных домах регулируется жёстче. Если монтаж проведён без согласования, с нарушением норм или повредит фасад здания, придется отвечать по закону.

Согласно закону о жилищных отношениях, фасад здания — это общее имущество жильцов. А значит, любое вмешательство в его внешний вид, будь то кондиционер или рекламный баннер, должно быть согласовано. Но знают ли об этом горожане?

— Да, об этом законе знаю, читала.

— Как к этому нововведению относитесь?

— Отрицательно. Ну это абсурд! Полный абсурд!

— Об этом законе не слышала. Считаю, что такой штраф — глупость.

— Об этом законе слышала, мне сестра рассказывала. Я считаю, в каком-то смысле это правильно, а в каком-то нет. Не правильно, потому что чиновники, установщики кондиционеров должны разъяснять, как правильно нужно это делать, каких правил придерживаться. Мы обычные люди, многое же не знаем.

В большинстве своём жители о новых требованиях знают. Однако поддерживать инициативу готовы не все — большинство сомневаются в её целесообразности.

Мы направили запросы в ответственные органы, чтобы уточнить, кто контролирует соблюдение этих норм и как будет проходить согласование. Но ни одного официального комментария на момент выхода материала получить не удалось. Ответственные ведомства переадресовывали нас друг другу, и так ни один из них ситуацию не прояснил.

Согласно действующему законодательству, чтобы вам не прилетел штраф за установку кондиционера, необходимо соблюдать ряд требований.

ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ ЗА УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРА НЕОБХОДИМО:

– Получить письменное разрешение — от ОСИ, КСК или управляющей компании;

– Соблюдать технические и архитектурные нормы: не портить фасад, не создавать угрозу безопасности, не мешать соседям;

– Если дом находится в исторической части города или имеет охранный статус, требуется дополнительное согласование с акиматом или архитектурным управлением.

Контролируют соблюдение норм полиция, жилинспекция, ГАСК и районные акиматы.

Юрист Евгений Яворский рассказал, можно ли опротестовать решение о штрафе за кондиционер: «Статья 505 КоАП РК предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства. Самовольная установка конструкций на фасадах, в том числе кондиционеров, подпадает под эту статью. Если у жильца есть разрешение, но оно оформлено с ошибками, он может обжаловать штраф — в суде или через портал eOtinish, предоставив соответствующие доказательства».

К слову, в 2025 году за установку кондиционера штраф составляет практически полную стоимость его установки, так штрафы за нарушение правил установки кондиционеров составят:

для физлиц — 20 МРП, или 78 640 тенге;

для малого бизнеса и НПО — 30 МРП, или 117 960 тенге;

для среднего бизнеса — 40 МРП, или 157 280 тенге;

для крупного бизнеса — 100 МРП, или 393 200 тенге.

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются в разы.

Чтобы избежать санкций, жильцам стоит заранее согласовать установку кондиционера, соблюдать технические нормы и учитывать архитектурные требования. Тогда прохладный воздух летом не обернётся горячими спорами и финансовыми потерями.