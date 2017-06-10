Медленное, но верное повышение температуры обещают синоптики Шымкенту. Осадков, кроме ночной грозы 11 июня не ожидается. А вот столбик термометра уверенно ползет выше отметки в 30 градусов со знаком плюс, передает РГП «Казгидромет».

В целом по Казахстану, холодные атмосферные фронты, связанные с циклоном, находящимся над Западной Сибирью, будут определять погоду в большинстве областей республики в выходные дни. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха при этом ожидается ниже климатической нормы, на юге и юго-востоке республики около нормы.

В Шымкенте с 11 по 13 июня синоптики обещают 18-20 градусов тепла в ночное время и 33-24 градуса со знаком плюс днем. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду.

А вот жителям области стоит побеспокоиться, оперативная служба ДЧС ЮКО распространила штормовое предупреждение о сильном ветре в отдельных районах области. Порывы будут достигать 23 метров в секунду.

«В целях предупреждения ЧС, руководителям районов ЮКО необходимо принять комплекс профилактических мер», — говорится в сообщении.