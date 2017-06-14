На ЭКСПО съемочная группа «Отырар TV» познакомилась с павильонами России и Ватикана

EXPO — это событие глобального масштаба, по значимости сравнимое с всемирными экономическими форумами, а по туристической привлекательности и посещаемости — с самыми популярными спортивными соревнованиями мира, такими как Олимпиады и Чемпионаты мира по футболу.

Съемочная группа телеканала «Отырар TV» продолжает работать прямо в павильонах. Журналист Алимхан Дуйсенгалиев рассказывает о павильонах России и Ватикана.

Церемония открытия российского павильона на ЭКСПО-2017 сопровождается «арктическим холодом». Торжественную красную ленту облили специальным раствором, который за доли секунды превратился в лед, после чего официальные лица павильона разбили ленту молотками.

Знакомство с основной экспозицией начинается с вводной инсталляции «Энергия Арктики». Россия хотела таким образом показать уникальный регион земли. Атмосферу арктического региона создают декорации со светящейся фактурой арктических льдов, эффект северного сияния и другие зрелищные приемы.

Наталья Остроухова, руководитель по связям с общественностью и PR павильона России: «Основной фишкой павильона России является настоящая арктическая ледяная глыба высотой 4 метра. На образование льда такой толщины ушло не менее двух лет. Чтобы ледяная глыба не растаяла, эту часть павильона постоянно охлаждают…»

Культурная программа России на ЭКСПО станет заметным дополнением к основным мероприятиям проекта. В рамках ЭКСПО состоится Фестиваль культуры регионов России, в котором примут участие артисты и творческие коллективы из разных уголков страны.

Павильон Ватикана на международной выставке ЭКСПО, называется «Энергия для общего блага: Забота о нашем общем доме». Энергия и этика — главные темы павильона, представляющего католическую церковь.

«В Ватикане верят, что все люди могут мудро и осторожно использовать энергию. Мы должны сохранять энергию, применить ее в стоящих делах и не растрачивать впустую», — говорит Гвидо Треццани, заместитель комиссара.

Этот павильон заставляет задуматься об универсальном предназначении энергии, о том, как ею злоупотребляют и о том, как энергия будущего может быть стабильной для всех через всеобщий вклад и сотрудничество.