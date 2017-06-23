С 1 июля полицейским поднимут зарплату

С 1 июля 2017 года полицейским поднимут зарплату. Глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил о принятом решении поднять заработную плату сотрудникам органов внутренних дел на 25% с 1 июля 2017 года на встрече с лучшими полицейскими страны в честь профессионального праздника, сообщает akorda.kz.

«Люди, глядя на вас судят о государственной власти. В этой связи полицейский должен быть примером для всех. Уверен, что казахстанские полицейские будут и впредь прилагать все свои силы, опыт и энергию для успешного выполнения своего благородного долга», — отметил Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи Глава государства наградил инспектора подразделения специального назначения Министерства внутренних дел Б. Дуйсенова орденом «Айбын» I степени, начальника отдела внутренних дел Щербактинского района ДВД Павлодарской области Ж. Мухатова орденом «Айбын» II степени, начальника отдела внутренних дел Ордабасинского района ДВД Южно-Казахстанской области К. Сахова орденом «Айбын» II степени, старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ДВД г.Астаны В. Шутько орденом «Айбын» II степени, старшего уполномоченного по особо важным делам КУИС МВД А. Галиева медалью «Ерлігі үшін», начальника оперативно-криминалистического управления ДВД Алматинской области Л. Ким медалью «Ерлігі үшін».

Почетной грамотой Республики Казахстан были награждены участковый инспектор полиции УВД г. Актобе ДВД Актюбинской области С. Балтамбекова, участковый инспектор полиции УВД г. Актау Мангистауской области Е. Жолдасов и полицейский специального учреждения УВД г. Караганды ДВД Карагандинской области Н. Редченко.