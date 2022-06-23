Казахстанской полиции исполнилось 30 лет

Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается праздник — День полиции.

В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». Это был первый правовой акт после провозглашения независимости Республики, определивший задачи и функции казахстанской полиции.

В 2007 году указом главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции.

Про полицию Казахстана можно говорить долго, но нужно отметить тот факт, что без них на самом деле никак. Именно полиция стоит на страже порядка горожан 24/7.

Их работа и опасна и сложна. Порой нужно не только следить за порядком и ловить нарушителей и преступников, но и спасать чужие жизни. Ерлан Айтмухаметов в полиции уже 9 лет, решил пойти по стопам братьев. Молодой полицейский в 2017 году спас ребенка, этот случай Ерлан не забудет никогда. Мальчик упал в воду и не мог выбраться.

«Я тогда работал в ДПС, мы патрулировали вблизи реки и услышали крики, люди звали полицию, когда мы подбежали, увидели что ребенка уносит сильным течением. Мы бросились туда и ребенка спасли! Я не считаю это подвигом, это моя работа, на которую я шел осознанно», — говорит Ерлан Айтмухаметов, сотрудник ДП г. Шымкента.

Про полицию сегодня говорят много, одни стражам порядка верят, другие критикуют, но несомненным остается одно, что за спокойствием в стране следят они круглые сутки. Так было и во время январских событий, когда был хаос. Десятки полицейских погибли в этих беспорядках.

Полицию то и дело сотрясают громкие скандалы, но они продолжают помогать и чтобы не было жители всегда обращаются на пульт 102, чтобы полицейские спасли и защитили! Многие надеются, что в ближайшее время полиция все таки избавится от коррупции и нерадивых сотрудников.