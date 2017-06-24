Сотрудники ДВД ЮКО торжественно отметили 25-летие казахстанской полиции

В Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 25-летия казахстанской полиции с участием заместителя акима области Д. Сатыбалды, начальника ДВД ЮКО Ж. Сулейменова, ветеранов органов внутренних дел и личного состава ДВД ЮКО, представителей средств массовой информации и других почетных гостей.

День казахстанской полиции — знак признательности и благодарности всем сотрудникам органов внутренних дел, кто самоотверженно служит и борется с преступностью, обеспечивая общественную безопасность и защиту конституционных прав граждан, спокойствие и безопасность казахстанцев.

Торжественное мероприятие в честь Дня казахстанской полиции началось с возложения венков к Мемориалу славы и минуты молчания в память сотрудников органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

С профессиональным праздником стражей порядка поздравил заместитель акима ЮКО Дархан Сытыбалды, который вручил полицейским грамоты и благодарственные письма.

Затем в торжественной обстановке начальник ДВД ЮКО полковник полиции Жанат Сулейменов от имени Министра внутренних дел РК вручил почетные грамоты ветеранам ОВД, генералам Ж. Султанову и М. Оразалиеву, а также от имени департамента вручил юбилейную медаль «25 лет Казахстанской полиции» заместителю акима области, депутатам маслихата и представителям средств массовой информации.

Далее для приглашенных гостей полицейские продемонстрировали силовые упражнения спецподразделений и достижения спортивных команд ДВД ЮКО. Кроме того, стражи порядка показали гостям специальную технику и вооружения подразделений, а также прошлись торжественным маршем перед Мемориалом славы.

Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию казахстанской полиции, продолжилось в здании Ассамблеи народов Казахстана, где для собравшихся гостей показали документальный фильм о становлении и формировании южноказахстанской полиции.

В завершении мероприятия прошел праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады и талантливых полицейских, во время которого полицейские вручили вдовам и близким родственникам сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей цветы и памятные подарки.

Данияр Худайбергенов