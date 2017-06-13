Урожай мака «собрали» полицейские у жителя Шымкента

Во дворе 65-летнего жителя Шымкента полицейские обнаружили посевы мака.

В рамках проводимого в Южно-Казахстанской области оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2017» сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали жителя Шымкента, 1952 г.р., подозреваемого в культивировании наркосодержащего растения.

При обыске в доме задержанного полицейские обнаружили во дворе дома и изъяли 17 кустов растения, похожего на растение «мак».

Согласно судебно-криминалистической экспертизе изъятые кусты являются кустами наркосодержащего растения «мак», общим весом около 50 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.