Крупную наркоплантацию нашли в Туркестанской области

Около 4 тысяч кустов “кокнара”, а это 160 кг наркотического растения, изъяли у жителя Туркестанской области.

Сотрудники УПН ДП области совместно с полицейскими Казыгуртского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили посев наркосодержащего растения в доме одного из местных жителей.

При обыске в доме сельчанина полицейские изъяли более 3900 наркокустов. Согласно заключению экспертизы, изъятые кусты наркосодержащего растения оказались “кокнаром“, общим весом более 160 кг.

Данный факт зарегистрировали по ст. 300 УК РК. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.