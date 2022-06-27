«Конопляный огород» обнаружили во вдоре дома в Туркестанской области

Задержан житель Созакского района, вырастивший 30 кустов конопли на территории частного дома, передает OTYRAR.

Выявить наркоогород полицейским удалось в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022».

Так, к стражам порядка поступила оперативная информация о наркопреступлении. Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили во дворе и изъяли 26 кустов наркосодержащего растения и ещё 4 куста снаружи возле деревьев.

Изъятые в качестве вещественных доказательств наркокусты полицейские направили на экспертизу. В результате установлено, что наркосодержащее растение является «коноплей».

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.