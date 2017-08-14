В Кентау мужчина выращивал коноплю

В городе Кентау ЮКО полицейские задержали 45-летнего мужчину, выращивавшего коноплю. В ОВД Кентау поступила информация о том, что некий житель города на своем посевном участке занимается незаконным выращиванием конопли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Кокнар-2017» сотрудники ОВД г. Кентау задержали подозреваемого, 1972 г.р., местного жителя.

При проверке, полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 12 кустов растения, похожего на кусты наркосодержащего растения «конопля».

Мужчина полностью признался в содеянном. Назначена судебно-криминалистическая экспертиза.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР ОВД г. Кентау и возбудили уголовное дело по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.

Пресс служба ДВД ЮКО