Полицейские ЮКО задержали 49-летнего мужчину с килограммом марихуаны

В Мактааральском районе ЮКО стражи порядка при проведении оперативных мероприятий задержали местного жителя, 1968 г.р., у которого в доме обнаружили пакет с марихуаной свыше 1 кг.

Сотрудники Мактааральского РУВД совместно с Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина Н. В доме, которого полицейские при обыске обнаружили и изъяли наркотическое средство, похожее на «марихуану».

Кроме того, полицейские обнаружили в доме подозреваемого свыше 20 патронов и гильз от огнестрельного оружия. Согласно-судебно-криминалистической экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», общим весом свыше 1 кг.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Пресс-служба ДВД ЮКО