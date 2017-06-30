Спустя месяц полицейские Шымкента нашли пропавшую без вести девушку

Полицейские Шымкента разыскали ранее пропавшую без вести студентку. Выяснилось, что Дана, не выходившая на связь с родителями ровно месяц, ушла из дома по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Напомним, 26 мая 2017 года в Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкент обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее дочь Мырзабек Дана Бахыткызы, 1998 года рождения, которая 23 мая вышла из университета и домой не вернулась.

На розыск пропавшей 19-летней девушки был ориентирован весь личный состав Аль-Фарабийского РОВД и криминальной полиции ДВД ЮКО.

С целью установления местонахождения пропавшей Даны Мырзабек полицейскими проводились оперативно-розыскные мероприятия.

В результате кропотливой работы спустя месяц полицейские Аль-Фарабийского РОВД доставили Дану ее родителям живой и здоровой. Установлено, что девушка ушла из дома по семейным обстоятельствам.

За несколько дней это уже второй студент вуза в Казахстане, пропавший накануне завершения учебного года. 28 июня в Шымкенте был обнаружен целым и невредимым 22-летний студент Арман Нуржанулы из Алматы.

Арман Нуржанулы пропал в начале июня накануне защиты дипломной работы. По словам родных, парень учится на последнем курсе бакалавриата. 2 июня он должен был прийти на защиту диплома, однако за день до этого вышел из дома и не вернулся. Через некоторое время стало известно, что молодого человека видели в Шымкенте.

А 19-летнего Ушана Абдихалыка с марта месяца разыскивают родные и полиция. В Каратауский ОП УВД г. Шымкент обратилась 60-летняя жительница г. Шымкент, потерявшая связь со своим сыном гр. Ушан Абдихалык Серикулы, 24.02.1998 г.р., который в марте месяце текущего года выехал на заработки в г. Астана и пропал из виду.

Приметы молодого человека: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза черные, губы тонкие.

С целью установления местонахождения гр. Ушан Абдихалык Серикулы, 1998 г.р., сотрудниками Каратауского ОП УВД г. Шымкент проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Если кто-либо владеет какой-либо информацией о местонахождении Ушан Абдихалык Серикулы, 1998 г.р., просим сообщить в Каратауский ОП УВД г. Шымкент по телефону: 8-702-875-40-80, 8-777-696-44-99, 8-7252-47-60-02 или позвонить на «102».