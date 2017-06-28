Территория зеленого пояса Шымкента увеличилась вдвое

С начала этого года в зеленой зоне Шымкента были высажены более 889 тысяч молодых саженцев карагача. Специалисты отмечают хорошую приживаемость молодняка, порядка 97 %. Помимо обычных лиственных, в Зеленом поясе Шымкента готовы плодоносить фруктовые деревья.

Лесник Копжасар Темиров территорию «Зеленого пояса» Шымкента, превышающую пять тысяч гектаров, знает как свои пять пальцы. Ежедневно Копжасар обходит сотни деревьев. А их здесь насчитывается 4 миллиона 195 тысяч 500 саженцев. Особое внимание лесник уделяет свежевысаженному молодняку.

«Главное для молодых саженцев — это хороший своевременный полив. У нас такая возможность есть. На территории зеленой зоны имеются 8 скважин с водными резервуарами. При ежедневном обходе видно, куда необходимо осуществить подачу воды», — рассказывает Копжасар Темиров, лесник ГКП «Зеленый пояс».

С начала года сотрудники ГКП «Зеленый пояс» высадили 889 тысяч молодых саженцев карагача. Сегодня специалисты готовы подвести итоги весенней посадки — 95-97 % приживаемости молодняка — наилучший показатель за все время существования зеленой зоны Шымкента. В связи с этим руководство КГП строит грандиозные планы на грядущий год.

«Сейчас мы планируем увеличить зеленую зону на 3 тысячи гектаров. Если все пойдет по плану, то работы по высадке мы молодняка мы готовы начать осенью нынешнего года», — говорит Шатырбек Абдилахатов, старший лесник КГП «Зеленый пояс».

В результате обильных дождей специалисты наблюдают и бурный рост плодовых саженцев, высаженных здесь еще два года назад. На территории городского общественного сада растут яблони, груши, урюк и персики. В ближайшие два-три года каждый житель Шымкента сможет собрать и попробовать на вкус фрукты, выращенные в этом саду.

Бахром Абдуллаев