Сухость и тля: новые проблемы в парках Шымкента

Ещё недавно Центральный парк был зелёной гордостью города. Сегодня — всё чаще слышны жалобы от горожан — клумбы выгорели, трава жёлтая, полив словно испарился. Люди недоумевают — почему при таком бюджете парки превращаются в пустыни?

— Осветите проблему! Почему в парках нашего города нет полива. Газон сухой. Из бюджета было выделено не малое количество средств на всё это, и теперь всё приходит в упадок. Центральный парк, при прежнем руководстве, столько лет был ухоженный и зелёный, не то что сейчас.

— Зато все деревья порубили и поливные фонтаны не работают!

А вот официальная версия: всё под контролем. Полив, по словам подрядчиков, идёт по графику, сотрудники работают. Просто не всегда видно.

Жансултан Хозадияс, директор филиала ТОО «РСП «Эталон»: «74 человека на данный момент задействовано на поливе. Полив начался с 15 апреля текущего года. Отмечу, ежегодно, примерно в эту дату, мы начинаем полив газона. У нас на сегодняшний день насчитывается 10 парков, 44 сквера. В каждом из них есть система полива. На 39 объектах полив осуществляется через скважины, на остальных объектах через водоканал. С июля месяца полив осуществляется с 8 утра до 12 часов ночи. Когда начнется сильная жара, полив будет работать с 7 вечера до 5 утра на всех участках».

Несмотря на жалобы, мы убедились — система полива действительно работает. Просто это не всегда видно сразу. Капельные шланги проложены вдоль всех газонов и клумб, влага поступает регулярно, по установленному графику.

Но сухость — не единственная беда. Вторая напасть — тля. Розы, деревья и даже газоны в липком налёте и мелких вредителях. Жители говорят, никакой обработки не видно, растения чахнут.

Людмила Антропова, жительница Шымкента: «Эти насекомые везде и всюду. Вот, даже здесь, далеко ходить не надо, на примере можно увидеть, вся листва блестит. Она подвержена нападению тли. Я бы не сказала, что видела эту самую химобработку. Всякая гадость продолжает нападать на наши растения. Дома элементарно, те же розы, ирисы не успели расцвести, жуки съедают их на столько, что от растения не остается ничего».

В ответ — заверения. Агроном есть, препараты — в наличии, обработка — якобы идёт.

Жансултан Хозадияс, директор филиала ТОО «РСП «Эталон»: «От вредителей тли мы обрабатываем зеленые насаждения. Это розы, хвойные деревья и т.д. Обработка проводится у нас ежегодно, начиная с ранней весны и не заканчивается пока мы не истребим всю эту тлю. У нас в штате есть агроном. Все, что касается обработки, каких-либо удобрений, за все отвечает он. Все проводится по определенным правилам, нормам, без вреда для людей и окружающей среды».

На словах — всё под контролем. Горожане же всё чаще задаются вопросом: а не пора ли навести порядок? Если и вы видите, как увядает ваш парк — звоните по номеру 109 или пишите в iKomek. Ваша жалоба может стать первой каплей, с которой начнутся перемены. Все обращения, как заверяют в ведомстве, будут рассмотрены в установленном порядке.