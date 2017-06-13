Трое разбойников угнали джип вместе с находившейся за рулем хозяйкой

В Шымкенте, в специализированном уголовном суде, вынесен приговор троим мужчинам, жителям Южно-Казахстанской области, совершившим дерзкое разбойное нападение.

В ноябре прошлого года, в 12 часов дня, в центре города, они ворвались в автомашину джип «Ланд Крузер», за рулем которого находилась молодая женщина. Воспользовавшись силой и растерянностью женщины-водителя, мужчины физически и морально подавили сопротивление шокированной хозяйки. Похитители тут же вывезли автомобиль за город, где вначале высадили хозяйку, затем, проехав еще некоторое расстояние, передали джип уже поджидавшему их перекупщику краденного автомобиля.

Как установлено в ходе следствия, похитители до этого уже имели заказ на угон дорогостоящего внедорожника, за который им обещали заплатить 2 миллиона тенге.

Установить перекупщиков, заказавших кражу автомобиля, следствию пока не удалось.

Тем не менее, автомобиль и непосредственные участники разбойного нападения были установлены.

Суд признал их виновными в совершении разбойного нападения с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и назначил им меру наказания сроком от 10 до 11,5 лет строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Данил Шемратов