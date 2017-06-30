В этом году государство потратит на стипендии студентам на 13% больше. Это 56 млрд. тенге. В среднем на одного стипендиата будет выделено почти 400 тысяч тенге в год, пишет ranking.kz.

В этом году из госбюджета будет выделено 56 млрд. тенге на обеспечение стипендиями студентов ВУЗ. По сравнению с прошлым годом объем средств увеличится на 13% — 49,6 млрд. тенге годом ранее. За январь-май текущего года уже было выделено 22,2 млрд. тенге на стипендии.

За счет образовательных грантов в стране обучаются 140,3 тысячи человек, что составляет 29,4% от всех учащихся. Остальные 70,6% или 337 тысяч студентов получают обучение на платной основе. В среднем на одного стипендиата приходится 399,2 тысячи тенге бюджетных средств в год — 346,6 тысяч тенге годом ранее.

За 2016/2017 учебный год по причине финансовых трудностей выбыло 17 тысяч студентов ВУЗ, из них 11 тысяч — из частных ВУЗ.

Начиная с 2006 года, численность студентов в ВУЗ ежегодно сокращалась в среднем на 5%. В связи с чем доля стипендиатов в общем объеме увеличивалась. В 2011/2012 учебном году их доля составляла 23%, а в 2015/2016 году — 31%.

Однако, по сравнению с прошлым учебным годом общая численность студентов ВУЗ выросла на 4%, составив 477 тысяч человек, а число студентов, получающих стипендии, сократилось почти на 3 тысячи человек (-2%). Это в итоге привело к снижению доли стипендиатов с 31% до 29,4%.

Доля студентов-стипендиатов в частных ВУЗ составляет 17%, в государственных — 44%. В прошлом учебном году доля стипендиатов в частных ВУЗ была меньше (16%), а в государственных, напротив, больше (48%).

Всего из 477 тысяч студентов страны в частных ВУЗ обучается 254,4 тысячи человек (+7% к прошлому учебному году), в государственных 217,2 тысячи человек (+0,1%).