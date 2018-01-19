В ЮКО площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 30 тыс. га

Общий земельный фонд Южно-Казахстанской области составляет – 11725,8 тыс. га. Из них около 6 680,2 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, 939,6 тыс. га занимают пашни, пастбища – 5626,4 тыс. га. В 2017 году площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения в сравнении с 2016 годом увеличилась на 30 тыс. гектаров.

Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления земельных отношений Сузакбай Абдикулов.

По его словам, в результате проведенной инвентаризации, в соответствии с целевым назначением сельскохозяйственных земель выявлено неиспользование 248,8 тыс. га земель.

«За отчетный период из указанных земель 76,4 тыс. га возвращены в государственную собственность. После проведенных разъяснительных мероприятий, владельцы 83,2 тыс. гектаров земель приступили к переосвоению. Таким образом, 159,6 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения повторно вовлечены в оборот. Представители управления земельных отношений и учреждения земельного кадастра совместно с соответствующими акиматами районов, городов с выездом на место провели обследования по вопросу использования земель, находящихся вблизи рек Сырдарья, Арысь, Бугуньского водохранилища и Коксарайского контррегулятора. В результате, выявлено 62 502 га пахотных земель сельскохозяйственного назначения», — сказал С. Абдикулов.

Следует отметить, в 2017 году решением областной земельной комиссии одобрено 95 проектов, 90 субъектам предпринимательства предоставлены 1982,3 тыс. га земельных участков.

Наряду с этим, в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» самые планируется внедрить в электронную базу данных 8 актуальных показателей в области земельных отношений и интегрировать их с ситуационным центром при областном акимате.

На сегодняшний день, в сфере земельных отношений утверждены 7 видов стандартов оказания государственных услуг. Также в 2017 году со стороны акиматов районов, городов оказано 1190 государственных услуг.

Пресс-служба акима ЮКО