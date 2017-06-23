В Шымкенте в районе нефтеперегонного завода горит нефтебаза. На месте происшествия работают пожарные расчеты и экспертная группа.
Известно, что один человек погиб
Один человек погиб при пожаре нефтебазы в Шымкенте. Сотрудник нефтебазы открыл крышку цистерны, чтобы замерить уровень бензина и в этот момент произошел взрыв. Мужчина погиб сразу. По одной из версий рассматривается несоблюдение техники безопасности.
Пожар на нефтебазе начался около семи часов утра. Был хлопок, загорелся резервуар, более тысячи тонн бензина АИ-92. На месте пожара работает десять пожарных расчетов, несколько бригад скорой помощи. О новых погибших к этому моменту не сообщается. Приходят сообщения о 30 пострадавших, но эта информация официально не подтверждена.
Съемочная группа ТК «»Отырар TV» работает на месте событий. Все подробности сообщим позже. В причинах возгорания разбираются специалисты.
Реклама
Отправить ответ
9 Комментариев Включено "В Шымкенте горит нефтебаза"
Пару покрышек сожгли и цены поднимут😂😂😂
Пару или не пару, а один человек уже погиб. Жесткие ВЫ…
Соболезную!!! Но дело в том, что наш доблестный «Отырар» в этом посте данный факт не озвучил!
Только сейчас было сделано изменение!!!
Дополнение появилось, как только была получена достоверная информация
Балаболка
Заметают следы хищений!
Это какая нефтебаза?
Жоқ болып кетседе ризамын