В Шымкенте горит нефтебаза

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Горит нефтебаза

В Шымкенте в районе нефтеперегонного завода горит нефтебаза. На месте происшествия работают пожарные расчеты и экспертная группа.

Известно, что один человек погиб

Один человек погиб при пожаре нефтебазы в Шымкенте. Сотрудник нефтебазы открыл крышку цистерны, чтобы замерить уровень бензина и в этот момент произошел взрыв. Мужчина погиб сразу. По одной из версий рассматривается несоблюдение техники безопасности.

Пожар на нефтебазе начался около семи часов утра. Был хлопок, загорелся резервуар, более тысячи тонн бензина АИ-92. На месте пожара работает десять пожарных расчетов, несколько бригад скорой помощи. О новых погибших к этому моменту не сообщается. Приходят сообщения о 30 пострадавших, но эта информация официально не подтверждена.

Съемочная группа ТК «»Отырар TV» работает на месте событий. Все подробности сообщим позже. В причинах возгорания разбираются специалисты.

Горит нефтебаза

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9 Комментариев Включено "В Шымкенте горит нефтебаза"

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Айдын Камытбаев

Пару покрышек сожгли и цены поднимут😂😂😂

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4 часов 6 секунд назад
Anyuta Tsurkanova

Пару или не пару, а один человек уже погиб. Жесткие ВЫ…

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 20 минут назад
Айдын Камытбаев

Соболезную!!! Но дело в том, что наш доблестный «Отырар» в этом посте данный факт не озвучил!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 58 минут назад
Айдын Камытбаев

Только сейчас было сделано изменение!!!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 56 минут назад
Елена Бояршинова

Дополнение появилось, как только была получена достоверная информация

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 15 минут назад
Сервер

Балаболка

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 8 минут назад
Alexandr Zhurikov

Заметают следы хищений!

Голос ЗА0-1Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 2 минут назад
Askar Askarov

Это какая нефтебаза?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 31 минут назад
Айбек Алимбеков

Жоқ болып кетседе ризамын

Голос ЗА0-2Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 26 минут назад
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