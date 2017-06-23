В Шымкенте горит нефтебаза

В Шымкенте в районе нефтеперегонного завода горит нефтебаза. На месте происшествия работают пожарные расчеты и экспертная группа.

Известно, что один человек погиб

Один человек погиб при пожаре нефтебазы в Шымкенте. Сотрудник нефтебазы открыл крышку цистерны, чтобы замерить уровень бензина и в этот момент произошел взрыв. Мужчина погиб сразу. По одной из версий рассматривается несоблюдение техники безопасности.

Пожар на нефтебазе начался около семи часов утра. Был хлопок, загорелся резервуар, более тысячи тонн бензина АИ-92. На месте пожара работает десять пожарных расчетов, несколько бригад скорой помощи. О новых погибших к этому моменту не сообщается. Приходят сообщения о 30 пострадавших, но эта информация официально не подтверждена.

Съемочная группа ТК «»Отырар TV» работает на месте событий. Все подробности сообщим позже. В причинах возгорания разбираются специалисты.