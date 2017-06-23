Стали известны официальные подробности тушения пожара на нефтебазе

При пожаре на нефтебазе Шымкента погиб оператор АО «Шымкент мұнай өнімдері». По предварительным данным, погибший оператор АО «Шымкент мұнай өнімдері» Торехан Лесбаев, 1971 года рождения, в момент возгорания находился на резервуаре. Меры по локализации возгорания продолжаются до сих пор.

Пожар начался в 7 утра и справиться с огнем пожарные не могли несколько часов. Горел резервуар объемом 3 тысячи кубических метров с бензином марки АИ-92. Рядом расположено еще 5 пустых резервуаров и 4, заполненных бензином. Жители домов неподалеку рассказывают, что хлопок был такой силы, что они подумали о разорвавшейся бомбе.

«Мы живем неподалеку, попрятались сразу дома. Все, кто был на улице — разбежались. Знаете, земля даже тряслась, такой силы был взрыв… Страшно!»- рассказывает очевидец.

Расстояние от пожара до поселка Жулдыз составляет всего 400 метров, до поселка Карабастау — 200 метров, до нефтеперерабатывающего завода АО «ПКОП» — 700-800 метров.

Зарипа Турусбекова, руководитель пресс-службы ДЧС ЮКО: «Примерно в восемь часов утра на пульт управления поступил звонок о том, что в одном из резервуаров нефтебазы произошел пожар. На место происшествия было отправлено 35 единиц техники, более 200 человек личного состава. В данный момент работы по тушению пожара продолжаются».

На месте пожара функционировали также шесть водовозов. Огнеборцы подогнали пожарный поезд, который привез 100 тонн воды и полторы тонны пеноматериалов. На месте дежурят несколько бригад скорых, газовики и полицейские, территория оцеплена.

«Во время тушения пожара из-за ветра пожар усилился вдвойне и возникла непосредственная угроза жизни личного состава. Поэтому по решению руководства штаба была проведена временная эвакуация наших сотрудников,» — Зарипа Турусбекова.

После того, как ветер и, соответственно, сила пожара немного стихли, огнеборцы вновь приступили к работе. К полыхающему резервуару доставлены мешки с песком для дополнительной локализации территории возгорания.