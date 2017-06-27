Шымкентцы готовы терпеть неудобства из-за ремонта Темирлановского шоссе

Темирлановское шоссе — одна из главных автомагистралей Шымкента с большой интенсивностью движения. Сегодня одна полоса автодороги из 4-х перекрыта.

Проводятся работы по замене ирригационной системы, разделяющей проезжую часть и тротуар. По словам автолюбителей, из-за ограничения движения им приходится простаивать в пробках.

«Сложно передвигаться когда ведутся работы, но это все-таки необходимо»,- понимающе относятся к ремонту местные жители. Пока водители и пешеходы в своем мнении едины. «Все эти работы помеха движению автотранспорта, но необходимость», — отмечают автовладельцы.

Действительно, нужно терпение, так как строительство продлится еще 4 месяца. К ноябрю будут заменены лотки вдоль трассы протяженностью в более чем 5 км. По Темирлановскому шоссе — от улицы Желтоксан до Сыпырган ата.

Ахмеддин Мамарахимов, мастер корпорации «Береке А»: «Это начало работ. Задействовано у нас здесь девять единицы спецтехники и 15 человек. Через два-три дня начнется фрезерование, где будет задействовано дополнительно 15 единиц техники и порядка 15-ти человек».

По словам ответственных лиц из транспортного отдела Шымкента, помимо лотков, руки строителей доберутся до тротуара и поверхностного слоя автомагистрали. А неудобства ради хорошего ремонта придется потерпеть.

Ерлан Есиркепов, заведующий сектором отдела АД и ПТ Шымкента: «Основная работа — замена верхнего слоя асфальта. Мы постараемся проводить работы поочередно, чтобы не воспрепятствовать движению автотранспорта».

Отметим, средний ремонт части Темирлановского шоссе обойдется государству в 950 млн тенге.

Бахром Абдуллаев