Демонтаж бетонных ограждений: есть ли в этом необходимость?

На Темирлановском шоссе демонтируют ограждения на разделительной полосе. И пока жители возмущаются, называя это очередной тратой бюджетных средств, в акимате напротив заявляют о последующей экономии.

Темирлановское шоссе сегодня представляет определенную опасность для любителей быстрой езды, особенно в темное время суток. После демонтажа бетонных блоков, на трассе – рытвины и обломанный асфальт.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, обслуживание бетонных блоков установленных еще в 2016 году бюджету вылетало в копеечку.

Дархан Усманов, руководитель отдела эксплуатации дорог и разработки проектов: «Ежегодно на обслуживание бетонных блоков, ремонт и покраску, из бюджета уходило 28 млн тенге».

Тем временем, горожане считают, что конструкции еще долго могли бы служить, обеспечивая безопасность. Но в управлении поясняют – это не замена старых блоков на новые, а совершенно другой подход.

Дархан Усманов, руководитель отдела эксплуатации дорог и разработки проектов: «Цель демонтажа бетонных блоков — расширение проезжей части для обеспечения дорожной безопасности, а также сокращение затрат на их содержание».

Получается, в акимате решили и траты сократить и эстетики городу добавить. Главное, чтобы не пришлось восстанавливать ограждения, которые сдерживали любителей перебегать дорогу в неположенном месте.