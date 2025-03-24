В Шымкенте частично перекрыли Темирлановское шоссе

На Темирлановском шоссе отремонтируют участок от улицы Акжарсай до улицы Аль-Фараби. Работы продлятся до конца марта. В это время движение транспорта будет частично ограничено, передает агентство Kazinform.

Временное ограничение движения транспорта ввели и на участке улицы Ю. Сареми от улицы Кырыкмазар до Безымянной. Этот ремонт завершат до 15 апреля.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты. По завершении ремонта дорожное покрытие станет качественнее, что повысит безопасность и комфорт передвижения, — пояснили в городском управлении транспорта и автодорог.

Изменения в маршрутах движения

В Шымкенте также проводятся работы по оптимизации движения транспорта и повышению безопасности дорожного движения: