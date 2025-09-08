В Туркестанской области выпускают инновационные водосберегающие лотки

Проблема нехватки воды в сельском хозяйстве стоит особенно остро. Каждый литр на счету.

Теперь фермеры региона получили важное подспорье новые параболические бетонные лотки. Их установка на каналах позволит снизить потери воды почти на 40 процентов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Открытие этого производства — важный шаг для региона. Оно создаёт новые рабочие места и укрепляет сельское хозяйство, которое напрямую зависит от рационального использования воды».

Мощность завода — 45 лотков в сутки. Инвестиции составили 350 миллионов тенге. На предприятии создано 20 постоянных рабочих мест, а в перспективе продукцию планируют экспортировать в Европу и Китай.

Стоимость лотков будет на 20–30% ниже рыночной, что станет ощутимой поддержкой для фермеров и систем водного хозяйства области.