В Шымкенте полицейский подозревается в хищении бюджетных средств

Аль-Фарабийским районным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина «С», являющегося начальником местной полицейской службы РУВД г. Шымкента, сообщает пресс-служба ДГД ЮКО.

Полицейский, являясь должностным лицом, в составе организованной преступной группы, систематически, длительное время совершал хищения бюджетных средств, выделенных государством на социальную поддержку безработных. Сумма похищенных средств устанавливается.

Ранее, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении 45-летней жительницы Шымкента, которая 30.05.2017 года задержана Службой экономических расследований с поличным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при обналичивании денежных средств перечисленных государством безработным в рамках финансирования социальных рабочих мест.

При обыске в автомашине марки БМВ Х5 и по месту жительства подозреваемой обнаружено и изъято 180 банковских карт, 88 печатей ИП, 22 удостоверения личности граждан, 21 трудовых книжек, золотые изделия.