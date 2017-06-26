Торговый дом «Дильфуза — строительные краски» презентовал новую продукцию

В торговом доме «Дильфуза — строительные краски» состоялся необычный семинар. На него администрация магазина пригласила реализаторов продукции — декоративных покрытий, строительных красок и лаков.

Торговый дом получил новую партию современной продукции для ремонта офисов и квартир и теперь предлагает её для реализации. Здесь же, для участников семинара, был продемонстрирован мастер-класс от российских поставщиков продукции.

Торговый дом «Дильфуза — строительные краски» на рынке Южно-Казахстанской области уже более десяти лет и за это время успел стать одним из основных поставщиков современных декоративных покрытий, строительных красок и лаков. Компания ИП Ашурметова — «Диль-колорс» успешно сотрудничает со многими российскими заводами-изготовителями, поэтому здесь одни из самых доступных цен на отделочные материалы.

Дильфуза Ашурметова, директор ИП «Ашурметова — Dil Colors»: «Цены, можно сказать, даже ниже рыночных, потому что мы представители этих заводов и получаем напрямую всю эту продукцию и у нас, в основном, строительные краски, лаки, смеси, шпаклёвки, герметики, клеи, инструменты, в основном, декоративные покрытия».

В этот раз, сотрудники магазина, всех своих клиентов, долгое время закупающих строительные материалы именно в этом торговом доме, пригласили на мастер-класс. Специалисты завода ВГТ, одного из флагманов российского лакокрасочного производства, продемонстрировали свою новую продукцию. Экологически чистые краски, изготовленные по последней технологии теперь станут доступны и для строителей Шымкента.

Людмила Антипова, директор по маркетингу ОО «Предприятие VGT»: «Эти краски имеют очень высокую адгезию практически к любой поверхности. Они очень долговечны. Разбавляются водой, а не растворителями. Человеку, работающему с этими материалами, не требуется какой-либо защиты. Они могут использоваться как снаружи, так и внутри. И мы предлагаем полный комплекс для отделочных работ, то есть — это грунтовка, шпатлёвка, лак или краска, или другое декоративное финишное покрытие, как эмаль».

Здесь же администрация торгового дома вручила подарки постоянным клиентам, приобретающим лаки и краски именно здесь. В качестве поощрения, по давно сложившейся традиции, им были вручены телевизоры, холодильники, а также предоставлены 20% скидки на всю продукцию.

Адрес: пр. Республики, 35/1; тел.: +7777 214 8550, (7252) 39-28-80.

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