Для увеличения доли казахстанского содержания в строительной сфере Комитетом по строительству МИИР РК завершено формирование необходимой правовой базы.

Внесены изменения в нормативно-правовые акты (НПА), которые обязуют заказчиков применять при строительстве казахстанские строительные материалы и публиковать на портале epsd.kz сводную ведомость проекта после прохождения экспертизы.

Нововведения по казсодержанию являются обязательными к исполнению для строительных организаций, которые возводят объекты за счет бюджетных средств и средств квазигосударственного сектора.

На портале epsd.kz на сегодняшний день зарегистрировано 11,5 тыс. проектов. Новый модуль для сводных ведомостей проектов запущен с целью анализа сметной документации на предмет использования отечественных строительных материалов.

Еще одним обязательным нововведением в НПА является применение сертификата CT-KZ при строительстве, а также указание страны происхождения стройматериалов в сметах (АВС-4, САНА) и актах выполненных работ.

До конца 2021 года планируется также внести изменения в кодекс РК об административных правонарушениях.

В рамках госзаказа строительно-монтажные работы ведутся в нашей стране по 97 объектам жилищного и социального строительства.

Средняя доля казсодержания в строительных материалах, работах и услугах по республике составляет 89,8%. (Доля ОТП определяется по Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг).