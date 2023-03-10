Cтройматериалы на 2 млн продал мошенник в Шымкенте

Чужие стройматериалы продал мужчина в Шымкенте. Местный житель обратился с заявлением о мошенничестве в управлении полиции Абайского района.

По его словам, знакомый продал строительные материалы, которые принадлежат потерпевшему. Сумма стройматериалов составила 2 млн тенге.

Подозреваемым оказался 23-летний молодой человек. В ходе оперативных работ его задержали. Он уже признал вину. Сейчас как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, проводится расследование.

Данный факт зарегистрировали как «Мошенничество».