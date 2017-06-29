В ЮКО подвели итоги конкурса среди СМИ «10 советов от предпринимателя». Обладателем второго места стала корреспондент и ведущая новостей телеканала «Отырар», по совместительству пресс-секретарь управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО Жанат Тохтарбай.

Конкурс был организован управлением внутренней политики совместно с областным филиалом Союза журналистов РК.

По условиям конкурса, корреспонденты печатных СМИ должны были опубликовать не менее двух статей в месяц, а тележурналисты – создать сюжеты продолжительностью не более трех минут.

«В конкурсе принимают участие работы, вышедшие в печать или в эфир в период с 1 марта по 10 июня. Мы выбрали эту тему для того, чтобы привлечь наших местных предпринимателей, тех, кто живёт и работает вместе с нами в нашей области и нашем городе. Я думаю, их советы намного реальнее и эффективнее. Возможно после наших статей и сюжетов кто-то решит открыть своё собственное дело. Я думаю, проблем при поиске материалов среди наших журналистов не будет, ведь нашу область называют центром малого и среднего бизнеса. И успешных примеров у нас предостаточно», -сказала руководитель областного филиала Союза журналистов Айгуль Капбарова перед началом конкурса.

Победителям вручили денежные награды.

Призовой фонд конкурса составил 2 500 000 тенге.