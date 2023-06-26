Журналисты примерили на себе профессию спасателя-пожарного

Вместо привычного микрофона, журналист Екатерина Попкова, держит пожарный рукав.

Чтобы на несколько часов вжиться в атмосферу отважной профессии, она надела униформу. Передвигаться в ней с непривычки достаточно сложно, тем более в жаркую погоду. На первое испытание — потушить возгорание — у корреспондента есть несколько минут.

Катерина Попкова корреспондент:

«Сегодня я первый раз в роли человека в героическом костюме. Часто бывает такое, что журналист меняет профессию, но вот за много много лет я вот первый раз побегу. Я очень восхищаюсь людьми, которые выбирают эту профессию. Потому что, они герои нашего времени. Очень много материалов снимаем, о том как работают сотрудники ЧС, какой героизм они проявляют. Действительно, я восхищаюсь этими людьми, вот мне уже например тяжело. Все, я пошла мир спасать».

Семинар-квест организовал шымкентский департамент по чрезвычайным ситуациям. Для журналистов они подготовили несколько испытаний. Сотрудники средств массовой информации выполнили практические задания по применению спасательных снаряжений, отработали базовые элементы тушения пожара и надели специальные костюмы пожарных-спасателей.

Привычные для спасателей-пожарных тренировки, для сотрудников средств массовой информации оказалось достаточно сложным. Учебные тренировки показали — через какие трудности проходят представители героической профессии.

В тренировочном комплексе газодымозащитников журналисты пробуют пройти лабиринт в дымовой камере. Небольшая комната заполнена дымом, включена световая имитация и криков людей о помощи. Здесь пожарные ежедневно тренируются, чтобы адаптироваться к непригодной для дыхания среде и не растеряться во время ЧП. Зайти в дымовую камеру сегодня осмелились и журналисты.

Нурмахан Бекмуратов, инженер монтажа:

«Одним словом не расскажешь, как сложно находится в дымовой камере. Эмоции смешанные. Угарный газ будто бы там был. Я только через сетку не прошел, она под мои параметры не подходит!»

Нурболат Байжигитов, старший мастер газодымозащитной службы:

«Это комната называется дымовая камера. Здесь пожарные каждый день тренируются. Также, здесь мы готовим новых сотрудников, чтобы они адаптировались к ЧП. Через эти кнопки мы можем убавить дым, включить световой сигнал, чтобы глаза пожарных привыкли, ведь во время ЧП может случиться разное. Здесь, также, мы можем включить шум, чтобы спасатели подготовились ко всему психологический. Потому что, если в горящем доме застрял человек, то он начинает громко кричать, пожарный не должен растеряться в такой ситуации».

Завершением семинара-квеста стал показ и практическое применение аварийно-спасательных оборудований спасателей оперативно-спасательного отряда. Учебная тренировка, наряду с адреналином, оставила незабываемые впечатления.

Это профессиональным огнеборцам не страшно и в горящий дом войти, и в ледяную воду нырнуть. Сотрудникам СМИ хватило одной смены, чтобы понять -работа спасателя — под силу не каждому.